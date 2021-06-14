СБУ сообщила о подозрении боевику «ЛНР», причастному к гибели украинских военных в Луганской области

Следователи Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, сообщили о подозрении боевику террористической организации «ЛНР». По данным следствия, он причастен к снайперскому обстрелу позиций ВСУ, в результате которых один военный погиб и еще один был ранен.

Контрразведчики СБУ установили, что террорист с 2016 года входит в ряды так называемого «2-го армейского корпуса НМ ЛНР». Кроме того, он причастен к обстрелу позиций ВСУ в районе пгт Новотошковское.

В феврале 2020 года про-российский террорист скрыто провел четырех снайперов спесцлужб РФ на заранее оборудованные позиции неподалеку оккупированного поселка Голубовское.

Россияне обстреливали из снайперских винтовок военнослужащих 93 ОМБр ВСУ. В результате обстрела один украинский военный погиб и еще один был ранен.

Террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч.5 ст. 27 ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.