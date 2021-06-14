Часть оккупированной Луганской области осталась без электроэнергии

В оккупированных РФ районах Луганской области более 7 населенных пунктов остались без электроэнергии. Также частично обесточен Луганск.

Всего в оккупированных РФ районах области более 5,3 тысяч абонентов остались без электроснабжения из-за грозы и сильного ветра.

В Луганске без электричества остаются 3 876 абонентов, в Славяносербском районе — 1 469 абонентов, в том числе в селах Сабовка - 812, Христовое - 69, Обозное - 142, Стукалова Балка - 131, Паньковка - 10, Приветное - 305 абонентов. Также частично нарушено энергоснабжение в поселке Металлист и в поселке городского типа Славяносербск.

Ремонтные работы планируется провести сегодня, 30 июня.