В Луганской области ухудшилась ситуация с COVID-19

По информации Министерства охраны здоровья Украины, эпидемические показатели в Киевской и Луганской областях не соответствуют «зеленой» зоне по одному из показателей.

По состоянию на 30 июня эти два региона, как и остальные области, находятся в «зеленой» зоне карантина.

В двух областях обозначен «красный» уровень по показателю охвата тестирования на COVID-19. Вчера количество проведенных тестов на коронавирус в Киевской области составляло 262, а в Луганской — 269.

Согласно нормативам МОЗ, норма уровня охвата тестированием должна составлять не менее 300 тестов на 100 тысяч населения.

Однако для того, чтобы области попали в «красную» зону карантина необходимо, чтобы красному уровню соответствовали не менее 2 показателя.

При этом в МОЗ, скорее всего, при расчете этого показателя не учитывали снижение уровня заболеваемости и отсутсвие необходимости проводить тесты.

Сейчас Киевская и Луганская области остаются в «зеленой» зоне.