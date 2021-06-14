В Луганской области за сутки выявлено 32 новых случая COVID-19

За 29 июня в Луганской области выявлено 32 новых случая COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 2 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26592 заболевших COVID-19, умерли от осложнений - 943 человека.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 633 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 и 40 летальных случаев, госпитализировали 360 человек, выздоровели 2 294 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего подтвержденных случаев заболевания зарегистрировали в Киеве - 225, Донецкой - 48, Харьковской - 34, Луганской - 32 и Львовской - 30 областях.