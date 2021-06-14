Тяжелые минометы и БПЛА: Российские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

29 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

В Донецкой области российские террористы обстреляли Невельское и Красногоровку из тяжелых минометов 120-го калибра.

Неподалеку Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 утра, 30 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В Луганской области российские боевики обстреляли Золотое-4 из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новоселовки украинских военных обстреливали из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новогородское российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.