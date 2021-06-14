На оккупированной территории Луганской области от COVID-19 умерли 4 человека

За 28 июня в оккупированных РФ районах Луганской области подтвердили 4 смерти от коронавируса.

Новых заболевших в понедельник не выявили. Выписан один человек.

За все время пандемии в ОРЛО подтвердили 5 114 заболевших ковидом. Из них 4 469 пациентов выздоровели, а 479 умерли.

Но эти жанные весьма приблизительны, так как у властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях. Также на оккупированной территории практически не проводится тестирование на COVID-19.