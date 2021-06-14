Бизнес Луганской области заплатил 35,8 млн гривень экологического налога

За январь - май 2021 года налогоплательщики Луганской области перечислили в сводный бюджет 35,8 млн гривень экологического налога.

В специальный фонд местных бюджетов были зачислены 14,3 млн гривень, в государственный бюджет - 21,5 млн гривень. Об этом рассказала заместительница начальника Главного управления ГНС в Луганской области Людмила Хворостян.

Она отметила, что за январь - май 2021 на учете в территориальных органах налоговой службы региона находится более 1,4 тысячи юридических и физических лиц плательщиков экологического налога.

Эти предприятия осуществляют выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными или передвижными источниками загрязнения, сбрасывают загрязняющие вещества непосредственно в водные объекты, размещают отходы и тому подобное.

Людмила Хворостян акцентировала внимание, что экологический налог является основным источником финансирования мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, минимизацию негативного воздействия на него хозяйственной деятельности и рациональное использование природных ресурсов.