Граждане РФ и террористы не смогут купить землю в Украине

В законодательстве Украины предусмотрена защита от возможных попыток приобрести украинскую землю со стороны представителей так называемых «ЛНР» и «ДНР», а также россиян.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Дом».

«В законе есть ограничители — есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинский, мы будем это отслеживать. Государство СБУ и Держгеокадастр. и в случае фиксации такого факта является возможность просто забирать эту землю».

Как отметил Высоцкий, законом о рынке земли запрещена продажа земли иностранцам, но граждане России могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинский.

Для этого перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель.

«Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинском, живущих на нашей территории (украинский паспорт, но деньги оттуда), здесь первым моментом будет контроль — откуда деньги. Это надо будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли „, — сообщил замминистра.

По словам Высоцкого, открытые реестры помогут отслеживать попытки незаконного приобретения земли не только правоохранителям, но и самым украинском.



“Это предвидится. Мы будем следить. Кроме того, весь реестр будет открыт. То есть все люди смогут заходить и видеть, кто и сколько покупает. Это такой фактор, когда и граждане нам смогут помочь. Если кто-то увидел, что где-то нарушения, что-то не так, можно сразу обратиться „, — сказал он.