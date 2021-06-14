Российские боевики обстреляли ВСУ в районе Новотошковского - ранен украинский военный

28 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе поселка Новотошковское из стрелкового оружия.

В Донецкой области позиции ВСУ в районе Водяного, что на Приазовье, обстреливали из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - тяжелое.

По состоянию на 7:00 утра, 29 июня, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В частности, у Невельского российские террористы обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра.