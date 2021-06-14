Потери Пенсионного фонда от оккупации районов Луганской и Донецкой областей составляют 140 млрд гривень

Жители оккупированных РФ районов Луганской и Донецкой областей с 2014 года не получили по меньшей мере 90 млрд грн пенсий.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

«Расчетная сумма пенсионных выплат за период с августа 2014 по октябрь 2020-му составляет почти 90 млрд гривень. Это те деньги, если бы ничего не произошло, мы людям выплачивали бы пенсии. Но мы не знаем, люди живые, где они, кто они. Вот это то, что я говорила, что было до войны 1 278 000 пенсионеров в Донецкой и в Луганской областях.

Но мы знаем и другую цифру, потери поступлений в Пенсионный фонд в результате оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей также за период с августа 2014 по май 2021 года. Это 141 млрд гривень. Это потери государства. И человеческие, и экономические», — рассказала Лазебная.

В то же время в ответ на вопрос о категории людей, которые ранее получали пенсию, а теперь перестали, потому что не могут доехать, министр ответила, что таких данных нет.