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Оккупированные российскими боевиками Ровеньки уже 5 дней живут без воды

Вчера, 14:39 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированной российским боевиками части Луганской области жители города Ровеньки уже 5 дней живут без воды в 30-градусную жару.

Из-за порыва на магистральном водоводе в Ровеньках подача воды была остановлена 22 июня.

За пять дней «специалисты» работающего на российских оккупантов предприятия «Лугансквода» устранили на водоводе семь повреждений, однако до сих пор восстановить подачу воды не удалось.

Очередная авария на основном пути поступления воды в город Ровеньки — Ровеньковском магистральном водоводе диаметром 800 мм — произошла в 4:05 28 июня. Аварийные бригады незамедлительно направлены к месту аварии для дальнейшего ее устранения.

Ранее «Лугансквода» неоднократно прекращала централизованное водоснабжение Ровеньков из-за аварий на магистральном водоводе.

Подача воды в Ровеньки осуществляется с Молодогвардейской насосной станции третьего подъема, расположенной в 40 км от города. Водовод проложен в 1991 году в одну нитку, резервных систем нет, поэтому он является единственным источником централизованного водоснабжения Ровеньков. 


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