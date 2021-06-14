27 июня российские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

27 июня в Луганской и Донецкой областях российские боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В Донецкой области район поселка Шумы российские террористы обстреляли из минометов 120-го и 82-го калибров.

Позиции ВСУ в районе Старогнатовки российские оккупанты обстреливали из автоматических станковых гранатометов.

На Приазовье, неподалеку поселка Водяное, боевики вел огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На севере Луганской области зафиксировано пролет вражеского БПЛА (типа «Орлан-10») с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 28 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.