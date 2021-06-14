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В Луганской области открыли два центра вакцинации от COVID-19

Сегодня, 21:05 citynews.net.ua | Напечатать

С 26 июня в Луганской области открылись два центра вакцинации - в Северодонецке и Старобельске. Центры вакцинации в Луганской области работают в выходные и праздничные дни.

По мнению главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, подключение этих центров к кампании по вакцинации поможет прививать можно больше населения области.

Адреса центров вакцинации в Луганской области:

  • В Северодонецке центр вакцинации от COVID-19 расположен в здании городского Дворца культуры, на проспекте Химиков, 28.
  • В Старобельске центр вакцинации от COVID-19 расположен в Детской юношеской спортивной школе на ул. Центральная, 86а.

Также глава областной государственной администрации также сообщил, что сейчас в  Луганской области начат IV этап прививочной кампании.

Прививки проводятся 13 мобильными бригадами и 52 пунктами прививок центров первичной медико-санитарной помощи городов и районов области. Всего в вакцинации привлечено 237 медиков (врачей - 94, среднего персонала - 143).

По состоянию на 26 июня в Луганской области привито 50197 человек: «Ковишилд» - 13930, «Коронавак» - 8577, «Комирнати» - 11730, «АстраЗенека» - 15 960. Первую дозу получили - 35 831, вторую - 14366 человек.


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В Луганской области открыли два центра вакцинации от COVID-19