Разумков напомнил Зеленскому что на всеукраинский референдум нельзя выносить вопрос об отделении оккупированного Донбасса или Крыма

На всеукраинский референдум нельзя выносить вопрос об отделении оккупированного Донбасса. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сегодня на пресс-конференции в Киеве.

При этом спикер Верховной Рады напомнил президенту Зеленскому, что вопросы, связанные с территориальной целостностью страны, нельзя вынести на всеукраинский референдум. Это касается и Донбасса и Крыма.

«Там речь шла об отграничении, потому что, согласно принятому закону, изменения территориальной целостности или вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Мы просто физически вынести не сможем», — сказал Разумков в ответ на просьбу прокомментировать заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном вынесении вопроса Донбасса на референдум.

По его словам что украинский народ точно не поддержит любые решения, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса.

Он отметил, что Президент говорил о возможности того, чтобы на какой-то промежуток времени процесс по Донбассу будет заморожен. «Но, я уверен, если мы заморозим этот процесс, вернуть буду труднее», — добавил Разумков.

Напомним, вчера в интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины придется отгораживать Донбасс «стеной», однако, будет решать украинский народ.