Выпускница из Кременной получила 200 баллов на ЗНО по украинскому языку и литературе

Анастасия Лысак, выпускницей Кременского лицея № 1 из Луганской области, которая вошла в пятерку лучших участников тестирования по украинскому языку и литературе и по результатам сдачи ЗНО получила максимальный балл - 200 баллов.



Такой результат достигнут не только благодаря усердному труду по изучению родного языка, но и благодаря учителю Юлии Скорик, которая в условиях пандемии и образовательного процесса с элементами дистанционного обучения, обеспечила высокое качество подготовки учащихся к внешнему независимому оцениванию.

В Луганской ОГА поздравили Анастасию и пожелали ей дальнейших успехов и вступления в желаемый вуз.