Российские боевики обстреляли СЦКК и миссию Красного Креста из тяжелых минометов в Новотошковском 

Российские наемники обстреливали позиции ВС Украины с применением запрещенного вооружения во время гуманитарных мероприятий, проводимых Красным Крестом в Луганской области.

Около 10 утра 24 июня наемниками осуществлен обстрел позиций украинских военных вблизи Новотошковского из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия.

Всего было выпущено 52 мины. Обстрел велся из района населенного пункта Донецкий, где в последнее время фиксировались инженерные работы со стороны российско-оккупационных войск.

В результате обстрела осколками и пулями был поврежден автомобиль наблюдательной группы «Новотошковское» украинской стороны СЦКК, что является очередным свидетельством преступлений вооруженных формирований РФ. К счастью, никто из украинских воинов не пострадал.

Обстрел велся именно во время проведения гуманитарных мероприятий персоналом Международного Комитета Красного Креста, проходивших зеркально в указанных районах. Украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ обеспечивала предоставленные гарантии безопасности.

С началом обстрела представители гуманитарной миссии были вынуждены покинуть опасный район.