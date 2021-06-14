В Луганской области за сутки выявили всего 10 случаев COVID-19. Один человек умер

За 24 июня в Луганской области лабораторно подтверждено 10 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26545 случаев коронавируса. От осложнений умерли 940 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 76 подтвержденных случаев COVID-19, умерли - 53 человека, госпитализировали - 489, выздоровели - 2405.

По данным Министерств а охраны здоровья, больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировали в Киеве - 196, Запорожской - 72, Днепропетровской - 63, Харьковской - 56 и Донецкой - 53 областях.