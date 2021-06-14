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24 июня в Луганской и Донецкой областях российские наемники 14 раз нарушали несуществующее перемирие

Сегодня, 10:25 citynews.net.ua | Напечатать

За 24 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области боевики обстреливали Новотошковское из минометов 82-го калибра. 

Сегодня утром боевики открывали огонь в поселке Золотое-4 из ручных противотанковых гранатометов.

В Донецкой области Новгородское обстреляли из минометов 82-го калибра, Южное и Шумы российско-оккупационные войска дважды обстреливали из минометов 120-го калибра.

Вблизи Марьинки российские террористы обстреливали украинских военных из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».

В направлении Старогнатовки российские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Приазовье, неподалеку Водяного, враг обстреливал военных Объединенных сил с автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Невельского оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинских военных из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорска российские террористы осуществлял дистанционное минирование территории запрещенными международными конвенциями противопехотными минами ПОМ-2.

В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Состояние раненого - средней тяжести.


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24 июня в Луганской и Донецкой областях российские наемники 14 раз нарушали несуществующее перемирие » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня