Зеленский ввел санкции против фейковых банков ЛНР и ДНР и Крыма, а также нескольких российских учреждений

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня о применении санкций в отношении 55 банков и трех человек. Указ №264/2021 опубликован на сайте Офиса президента сегодня, 24 июня.

Полный список попавших под санкции организаций доступен на сайте Президента Украины.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №264/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»



Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:



1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається).



2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.



3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.



Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ



24 червня 2021 року

Санкции введены против супругов-россиян, которые являются учредителями «Севастопольского морского банка», и уроженца Симферополя, сотрудника так называемого «Управления Федеральной службы судебных приставов» в оккупированном Крыму.

Также санкции введены против банков в России и на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

В частности, под санкции попали «Сбербанк России», «Газпром Банк», так называемые «Центральный республиканский банк ДНР» и «Государственный банк ЛНР», «Севастопольский морской банк», «Банк Москвы» и другие.

Для всех предусмотрены схожие ограничения на три года, которые включают: блокировку активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг).