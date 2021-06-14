» » Зеленский ввел санкции против фейковых банков ЛНР и ДНР и Крыма, а также нескольких российских учреждений

Зеленский ввел санкции против фейковых банков ЛНР и ДНР и Крыма, а также нескольких российских учреждений

Сегодня, 18:03 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня о применении санкций в отношении 55 банков и трех человек. Указ №264/2021 опубликован на сайте Офиса президента сегодня, 24 июня.

Полный список попавших под санкции организаций доступен на сайте Президента Украины.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №264/2021
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 червня 2021 року

Санкции введены против супругов-россиян, которые являются учредителями «Севастопольского морского банка», и уроженца Симферополя, сотрудника так называемого «Управления Федеральной службы судебных приставов» в оккупированном Крыму.

Также санкции введены против банков в России и на временно неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.

В частности, под санкции попали «Сбербанк России», «Газпром Банк», так называемые «Центральный республиканский банк ДНР» и «Государственный банк ЛНР», «Севастопольский морской банк», «Банк Москвы» и другие.

Для всех предусмотрены схожие ограничения на три года, которые включают: блокировку активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг).


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:09

Глава Агентства ООН по делам беженцев в Украине побывала с визитом на КПВВ в Луганской области

Сегодня, 18:03

Зеленский ввел санкции против фейковых банков ЛНР и ДНР и Крыма, а также нескольких российских учреждений

Сегодня, 14:53

ЕС ввел новые санкции против белорусской экономики из-за самолета Ryanair, похищения Протасевича и Софии Сапеги

Сегодня, 14:24

ОБСЕ наконец заметило ухудшение ситуации с безопасностью в Луганской и Донецкой областях и отсутствие прогресса в переговорах

Сегодня, 14:10

Командира луганского Беркута Валерия Костенко приговорили к 4 годам лишения свободы

Сегодня, 10:58

Активная молодежь из Лисичанска училась в Ивано-Франковске картировать громады и привлекать людей к принятию решений

Сегодня, 10:03

В Луганской области лабораторно подтверждено 18 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:47

В Луганской и Донецкой областях 22 обстрела из запрещенных минометов и артиллерии

Вчера, 21:47

Хитрый план: Сборная Украины будет играть в 1/8 финала чемпионата Европы

Вчера, 19:01

В Украину из РФ попал новый штамм COVID-19

Вчера, 18:57

Минские переговоры: Очередной раунд ТКГ Зеленского без результата

Вчера, 15:47

Аномальная жара: В Луганской области среднесуточная температура на 8 градусов выше нормы

Новости Украины:

Сегодня, 11:11

В Украине оценят уровень безбарьерности

Сегодня, 11:04

Возможно ли чтобы качественные детские шапки стоили недорого?

Сегодня, 10:07

В Киеве на 5 пляжах превышены нормы кишечной палочки в воде

Вчера, 10:40

Работа КПВВ «Чаплинка» на административной границе с оккупированным РФ Крымом временно прекращена до 15 июля 2021 года

22-06-2021, 12:13

В Киеве из-за аварии на водоводе ограничено движение по ул Лютеранской

21-06-2021, 11:29

В Черновицкой области сильные дожди затопили несколько сел и размыли дороги - видео

18-06-2021, 16:01

Фонд госимущества передаст Гостиный двор в Киеве Министерству культуры и информационной политики

17-06-2021, 13:38

По Киеву прокатилась волна «минирований» вокзалов и станций метро

15-06-2021, 17:30

Увеличиваем средний чек Вашего покупателя - Каким ассортиментом стоит обновить магазин женской спортивной одежды?

14-06-2021, 16:19

В Одесской области обнаружили 52 незаконных мигранта из Вьетнама

14-06-2021, 15:33

На крупнейшей игровой выставке назвали дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 и стоимость игры

14-06-2021, 12:08

Серия марок «Красота и величие Украины» пополнилась почтовым блоком с достопримечательностями Севастополя

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

Зеленский ввел санкции против фейковых банков ЛНР и ДНР и Крыма, а также нескольких российских учреждений » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня