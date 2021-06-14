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ОБСЕ наконец заметило ухудшение ситуации с безопасностью в Луганской и Донецкой областях и отсутствие прогресса в переговорах

Сегодня, 14:24 citynews.net.ua | Напечатать

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау заявила об ухудшении ситуации с безопасностью на Донбассе. По ее словам, действия боевиков не позволяют специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ эффективно выполнять свой мандат.
Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ.
«В течение последних недель СММ ОБСЕ наблюдала ухудшение ситуации на участках разведения сил и средств. Миссия продолжает фиксировать использование тяжелых вооружений, размещенных с нарушением линии отвода», — сказала она.

Согласно отчетам, только за последние два дня ОСБЕ зафиксировло нарушение режима прекращения огня на участке разведения в районе Петровского.

Кроме того, до сих пор существуют систематические ограничения и препятствия свободному передвижению СММ ОБСЕ, а также атаки на ее беспилотные летательные аппараты. Это не позволяет СММ эффективно выполнять свой мандат.

Последние два дня беспилотники миссии подвергаются обстрелам на оккупированной территории - в Горловке и в Калиново-Борщеватом.

Как отметила представитель ОБСЕ, конкретные меры, которые могли бы улучшить ситуацию безопасности, согласовать не удалось. Попытка продвинуться в обсуждении вопроса разминирования также не увенчалась успехом.

Она также подчеркнула, что в работе политической группы уже довольно давно не удается найти конструктивного подхода и выполнить поручение ТКГ по разработке плана действий по выполнению Минских соглашений.

Известно, что участники гуманитарной рабочей группы провели детальное обсуждение вопроса обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц.

Также был рассмотрен вопрос об открытии новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья Луганской области.

Обсуждения в Экономической рабочей группе были сосредоточены на водоснабжении, пенсионных выплатах и правах собственности.

Особое внимание уделялось также экологическим проблемам, в частности возможному созданию экспертной группы по затопленным шахтам. В этом контексте участники смогли согласовать ряд важных процедурных вопросов.


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