Командира луганского Беркута Валерия Костенко приговорили к 4 годам лишения свободы

Сосновский районный суд города Черкассы огласил приговор командиру луганского «Беркута» Валерию Костенко. Его заочно приговорили к 4 годам лишения свободы.

Как сообщили в «Адвокатская совещательная группа», приговор оглашен по делу избиения протестующих и журналистов перед Черкасской ОГА 23–27 января 2014 года.

Экс-полицейского Валерия Костенко суд признал виновным по ч. 1 ст. 171 УПК (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 365 УПК (Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Государственное обвинение представляла прокурор Елена Якушина.

В настоящее время Костенко находится в розыске.

После Революции достоинства и бегства Януковича Валерий Костенко заявил, что батальон милиции особого назначения «Беркут» создан для борьбы с организованной преступностью, а не для того чтобы воевать со своим народом.

Тогда бойцы батальона оказались заблокированы в Киеве и эвакуировать их в Луганск удалось при помощи нынешнего нардепа Сергея Шахова.

Большая часть бойцов этого подразделения перешла на службу российским террористам, захватившим Луганск и часть Луганской области.

Постановлением от 2015 года Костенко объявили в розыск, поскольку он скрывается на территории оккупированного террористами г. Луганска и уклонялся от явки в орган досудебного расследования.

По данным правоохранителей, экс-беркутовец скрывается на временно оккупированной территории Луганской области и занимает руководящую должность в так называемом «МВД ЛНР».