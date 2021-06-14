Активная молодежь из Лисичанска училась в Ивано-Франковске картировать громады и привлекать людей к принятию решений

С 16 по 18 июня активные представителей BIBLIO HUB, GENERATION CENTR HUB и FREEDOM HUB, в рамках проекта USAID Демократическое управление в Восточной Украине, приняли участие в обучающем тренинге в Ивано-Франковске, где познакомились с представителями ОО «Молодежная организация «СТАН» и ее руководителем - Ярославом Минкиным.

Как сообщили в Лисичанской ВЦА, во время обучения участники усовершенствовали знания о социальной сплоченности и социальной инклюзии. Ознакомились с методами привлечения различных слоев населения к процессам принятию решений, партисипативным подходом и картированием громады. Учились самостоятельно проводить мероприятия по картированию общины и обсуждали межрегиональное партнерство Лисичанск - Ивано-Франковск в сфере культуры, образования и молодежного участия.

В течение трехдневного пребывания работники и волонтеры хабов получали новые знания, делились опытом и собственными достижениями. Обучение сочеталось с ознакомительными экскурсиями по городу.

Следует отметить, что STAN art group - это неправительственная организация, которая методами неформального образования усиливает низовые инициативы и активных граждан, специализируется на образовании по правам человека, культурного менеджмента, устойчивого развития инициатив.