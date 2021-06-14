За 23 июня в Луганской области лабораторно подтверждено 18 новых случая COVID-19, еще трое больных умерли от осложнений коронавируса.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 20583 заболевших COVID-19. Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 939 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли от осложнений - 58 человек, госпитализировали - 559, выздоровели - 2471 пациентов.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество новых случаев выявлено в Киеве - 223, Днепропетровской - 59, Харьковской - 57, Донецкой - 51 и Киевской - 51 областях.

23 июня 79921 человека получили прививки в Украине против COVID-19: первую дозу вакцины получили 38862 человека, вторую дозу - 41 059 человек.

Всего с начала прививочной кампании сделано 2229165 прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получили 1 793 999 человек полностью иммунизированы - 435 166 человек,

23 июня работали: 634 мобильные бригады, 1197 пунктов прививки, 4 центра вакцинации.