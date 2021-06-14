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В Луганской и Донецкой областях 22 обстрела из запрещенных минометов и артиллерии

Сегодня, 09:47 citynews.net.ua | Напечатать

23 июня в Луганской и Донецкой областях российские боевики 22 раза обстреливали позиции ВСУ, в том числе и из запрещенных минскими соглашениями тяжелых минометов.

В Луганской области российские террористы обстреливали украинские позиции в Новотошковском из стрелкового оружия, а Золотое-4  из ручных противотанковых гранатометов. 

В районе Попасной российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов по селу Новоалександровка.

В Донецкой области  боевики обстреливали Новоселовку из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Майорска и Красногоровки российские наемники обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Поселок Южное российские террористы обстреливали из минометов 120-го калибра.

В районе населенного пункта Марьинка оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Старогнатовки российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинские подразделения из артиллерийских систем 122-го калибра и 82 мм минометов.

У населенного пункта Новгородское зафиксировано два обстрела из минометов 82-го калибра.

В районе Авдеевка российские оккупанты 4 раза обстреливали украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов российские вооруженные формирования дважды обстреливали военных Объединенных сил у Луганского.

На Приазовье, неподалеку Водяного, враг дважды совершал обстрелы наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новотошковское украинские позиции оккупанты обстреливали из стрелкового оружия, а у ЗОЛОТОГО-4 с ручных противотанковых гранатометов.

В районе населенного пункта Широкино враг обстреливал позиции украинских сил из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, переоборудованных под выстрел миной 82 мм.

Кроме того, вблизи Авдеевки противник устроил провокацию с использованием беспилотного летательного аппарата типа «Mavic», который пытался осуществить пролет над позициями наших подразделений. Благодаря слаженным действиям расчетов дежурных огневых средств провокацию было прекращено.

Недалеко от населенного пункта Пески зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра 24 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

У населенного пункта Новогородское враг открыл огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Южного российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинских военных из минометов 120-го калибра.

В районе поселка Шумы оккупанты применили 120-мм минометы.

Боевых потерь вследствие обстрелов среди украинских военных нет.


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