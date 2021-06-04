Хитрый план: Сборная Украины будет играть в 1/8 финала чемпионата Европы

Сборная Швеции сотворила чудо для сборной Украины завоевав первое место в своей группе.

После сегодняшних матчей последнего тура группового раунда Евро-2020 в квартете Е Словакия - Испания (0:5) и Швеция - Польша (3:2) определилось, что сборная Украины пробилась в 1/8 финала турнира.

Наша команда уже точно займет место не ниже четвертого в рейтинге команд, оказавшихся по результатам группового турнира на третьих позициях в своих четверках.

В матче со сборной Польши шведы забили быстрый гол уже на второй минуте игры. Эмиль Форсберг метров с 11-ти пробил в угол ворот Войцеха Щесны - 1:0.

На 60-й минуте Швеция забивает второй гол. Опять Щесны пробил Форсберг - 2:0. Полякам удалось отыграть один гол.

На 84-й минуте поляки закрутили интригу. После удара метров с восьми Левандовски сравнивает счет - 2:2. В добавленное арбитром время Швеция забила победный гол, который оформил Виктор Классон - 3:2.

В другой игре группы Испания разгромила Словакию со счетом 5:0.

В результате разницы мячей сборная Украины, которая после проигрыша сбоной Австрии с минимальным счетом 0:1 паковала чемоданы, получила право на выход в 1/8 финала с 3 места в своей группы. При этом почти со 99% вероятностью 29 июня в матче 1/8 финала Украина в Глазго играть со Швецией, которая выиграла группу Е.

В случае же выхода Украины в 1/8 финала со второго места в совей группе пришлось бы играть с одной из самых сильных команд мира - сборной Италии.