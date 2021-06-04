В Украину из РФ попал новый штамм COVID-19

В Украине зафиксировано два случая дельта-штамма коронавируса. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эксклюзивном интервью ТСН.

По его словам заболели 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, недавно вернувшиеся из России.

Сейчас они госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное.

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Индию, Великобританию, Португалию и Россию из-за ситуации с распространением агрессивного дельта-штамма («индийского») коронавируса в этих странах. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Тем гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемические требования этих стран и безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания.

Также в МИД призвали быть готовыми к дополнительному карантину по прибытии в Украину из указанных стран.

Кабмин рассматривает возможность усилить контроль за путешественниками из Индии, Великобритании, Португалии и России. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на Всеукраинском форуме «Украина 30».