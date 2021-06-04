Минские переговоры: Очередной раунд ТКГ Зеленского без результата

В связи с нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины для проверки состояния ядерных материалов на нескольких объектах Украинская сторона в очередной раз подняла этот вопрос в рамках ТКГ.

Как сообщили представители украинской телегации в ТКГ по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях, Леонид Кравчук привлек внимание спецпредставительницы главы ОБСЕ госпожи Х.Грау к тому, что единственной причиной непредоставления Украине расширенного заключения по результатам применения гарантий МАГАТЭ в нашем государстве в 2020 году стала невозможность проведения инспекции МАГАТЭ на временно оккупированных территориях из-за блокирования РФ решения этого вопроса по сути.

Украина исходит из того, что блокирование доступа инспекторов МАГАТЭ к ядерному материалу на временно оккупированных территориях - это сознательное препятствование работе международной организации со стороны РФ, а в сочетании с продолжающейся милитаризацией Крымского полуострова такие действия содержат четкие признаки нарушения Российской Федерацией Договора о нераспространении ядерного оружия.

Очевидно, что, препятствуя деятельности МАГАТЭ в Украине, РФ дискредитирует себя, в первую очередь, как член Агентства и, во вторую - как поставщик ядерных услуг технологий в третьи страны.

Несмотря на готовность координатора и Рабочей подгруппы по безопасности, российская сторона заблокировала запланировано рассмотрение вопроса по разминированию участков, согласованных летом 2020 году в рамках работы безопасности подгруппы ТКГ.

Украинская делегации вновь призвала российскую сторону:

разблокировать работу КПВВ со своей стороны;

вернуться к полному и всеобъемлющему режима прекращения огня;

согласовать план разминирования графику проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения;

создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих потребности гражданского населения.

Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, находящихся в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры.

К сожалению, наши предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны.