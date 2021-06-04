Аномальная жара: В Луганской области среднесуточная температура на 8 градусов выше нормы

Луганская область еще несколько дней будет оставаться под влиянием антициклона «ZOE», который несет горячий воздух из казахских степей.

Как сообщают в Луганском областном центре по гидрометеорологии, ночные температуры составят 17-22 тепла, днем ​​столбик термометра достигнет значений 31-36 градусов тепла.

Такая жаркая погода продержится минимум до 28 июня. Значительных дождей, которые бы охладили «раскаленный» воздух, не ожидается.

Средняя суточная температура предыдущих суток составила 27-28 тепла, на 7-8 выше климатической нормы.

По многолетним данным дневной максимум 24 июня наблюдался в 1980 году, и составил 34.9 тепла. Самая низкая температура этого дня составила 7 градусов тепла в 1990 году.

Из-за аномальной жары спасатели и полиция Луганской области обращается к гражданам с просьбой строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Находясь на отдыхе за городом, приусадебных участках, на огородах, убирая на прилегающих территориях строго соблюдайте правила пожарной безопасности и не оставляйте тлеющих останков костра, не бросайте спички и окурки.