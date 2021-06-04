В международных учениях «Си Бриз» планируется задействовать около 3 тысяч человек личного состава

В учениях «Си Бриз» планируется задействовать около 3 тысяч человек личного состава, 30 кораблей, 30 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд. Об этом сообщил командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

- В прошлом году значительные ограничения были наложены из-за пандемии COVID-19, поэтому не было захода кораблей в порты Украины. В этом году обучение будет проведено в полном объеме. Будет задействованы морские, береговые, воздушные и водолазные компоненты.

Кроме того, существенно наращен состав берегового компонента, он будет составлять около тысячи военнослужащих из разных стран мира. Больше, чем в прошлогоднем «Си Бризе», будут привлечено иностранной техники. В частности, в учениях примут участие самолеты и вертолеты с американской стороны, - отметил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

- Главная особенность обучения - это значительная заинтересованность мирового сообщества данным мероприятием, о чем свидетельствует рекордное количество стран-участниц, подразделения от которых будут участвовать как непосредственно, так и в качестве офицеров штабов или наблюдателей.

Как сообщили в службе по связям с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, многонациональные учения «Си Бриз-2021» начнутся уже через несколько дней в северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Главная идея учений - повышение уровня совместимости подразделений ВМС Украины и США и государств-партнеров НАТО во время выполнения совместных задач по поддержанию морской региональной безопасности и обеспечения мира и стабильности в Черноморском регионе.

- Все элементы учения «Си Бриз-2021» спланировано и будет отработано в соответствии со стандартами и процедурами НАТО. Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами выполнять задачи в море и воздухе, на суше и под водой. Управлять применением всех составляющих компонентов обучения будет Морское командование ВМС ВС Украины, которое обеспечивает взаимодействие и управление международными, межвидовыми, межродовой и межведомственными группировками, - отметил руководитель национального военного флота контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Учения «Си Бриз» - многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украины и США.



