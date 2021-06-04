В Луганской области за вымогательство полицейского приговорили к 200 часам общественных работ

В Луганской области за вымогательство полицейского приговорили к 200 часам общественных работВчера, 13:52
По результатам предварительного расследования, проведенного следователями теруправления Государственного бюро расследований Краматорска, вынесен обвинительный приговор патрульному полицейскому, который пытался мошенническим путем завладеть деньгами потерпевшей.
Досудебным расследованием установлено, что в начале 2021 в Северодонецкий отдел полиции обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее сожителя.
Полицейский Управление патрульной полиции в Луганской области решил воспользоваться ситуацией и выманить у женщины деньги. Он сообщил, что якобы ее сожитель находится в полиции. За то, чтобы его отпустили, женщина должна была заплатить полицейскому 700 долларов США.
В июне во время передачи денег милиционера задержали.
Северодонецкий городской суд Луганской области признал его виновным в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 УК Украины).
Учитывая, что милиционер полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде 200 часов общественных работ.