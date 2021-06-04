В Луганской области за вымогательство полицейского приговорили к 200 часам общественных работ

По результатам предварительного расследования, проведенного следователями теруправления Государственного бюро расследований Краматорска, вынесен обвинительный приговор патрульному полицейскому, который пытался мошенническим путем завладеть деньгами потерпевшей.

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2021 в Северодонецкий отдел полиции обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее сожителя.

Полицейский Управление патрульной полиции в Луганской области решил воспользоваться ситуацией и выманить у женщины деньги. Он сообщил, что якобы ее сожитель находится в полиции. За то, чтобы его отпустили, женщина должна была заплатить полицейскому 700 долларов США.

В июне во время передачи денег милиционера задержали.

Северодонецкий городской суд Луганской области признал его виновным в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Учитывая, что милиционер полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде 200 часов общественных работ.