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В Луганской области за вымогательство полицейского приговорили к 200 часам общественных работ

Вчера, 13:52 citynews.net.ua | Напечатать

По результатам предварительного расследования, проведенного следователями теруправления Государственного бюро расследований Краматорска, вынесен обвинительный приговор патрульному полицейскому, который пытался мошенническим путем завладеть деньгами потерпевшей.

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2021 в Северодонецкий отдел полиции обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее сожителя.
Полицейский Управление патрульной полиции в Луганской области решил воспользоваться ситуацией и выманить у женщины деньги. Он сообщил, что якобы ее сожитель находится в полиции. За то, чтобы его отпустили, женщина должна была заплатить полицейскому 700 долларов США.

В июне во время передачи денег милиционера задержали.

Северодонецкий городской суд Луганской области признал его виновным в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 УК Украины).

Учитывая, что милиционер полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде 200 часов общественных работ.


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В Луганской области за вымогательство полицейского приговорили к 200 часам общественных работ » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня