В Офисе генпрокурора предлагают Чехии создать совместную следственную группу для расследования преступлений боевиков «ЛДНР»

Офис генпрокурора предлагает чешским правоохранителям создать совместную международную следственную группу для расследования преступлений, совершенных гражданами Чехии в Донбассе вроде Международной следственной группы по делу MH17 — Joint Investigation Team.

Об этом сообщает Медійна ініціатива за права людини .

Как заявил 22 июня заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов во время вебинара «Как Чехия стала чемпионом по привлечению к ответственности боевиков ЛДНР? И как распространить этот опыт ?», Офис Генпрокурора Украины Хочет более активного сотрудничества с чешскими коллегами для активизации расследования дел касающихся преступлений, совершенных чешскими гражданами на Донбассе. Также украинская прокуратура готова обмениваться материалами с чешскими коллегами если будут запросы.

Заместитель начальника управления Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Николай Говоруха, который непосредственно занимается вопросами международно-правового взаимодействия, в ходе дискуссии также отметил, что решения и доказательства, полученные правоохранительными органами Чешской Республики имеют значение для украинских правоохранителей с точки зрения национальных производств.

«На самом деле чешским правоохранителям было вы выгодно получить информацию от Украины для собственных дел. Например, если мы получим информацию о номере телефона определенного лица, которое принимает участие в террористической деятельности, мы можем установить содержание телефонных разговоров и такие доказательства могут помочь в дальнейшем по делам для чешского суда» — рассказал Говоруха.

Он также добавил, что украинские правоохранители не против передавать уголовные производства в отношении лиц, находящихся на территории Чешской Республики, являются ее гражданами и в отношении них открытые дела в Чехии.

‘Мы не против собрать доказательства, в том числе с помощью чешских коллег, и передать это дело в Чешскую Республику», — отметил Говоруха.