Ощадбанк продлил действие платежных карт переселенцев до 1 сентября 2021 года

Ощадбанк продлил действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, которые были просрочены в период карантина, до 1 сентября 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе банка, карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету «Мій рахунок», срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 сентября 2021 года.

При этом в Ощадбанке напомнили, что перевыпуск карт продолжается по графику, и они доставляются в отделения.

«Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой картой до 31 августа 2021 года включительно», — уточнили в банке.

Ощадбанк неоднократно продлял действие платежных карт внутренне перемещенных лиц, срок действия которых закончился в период карантина. Предыдущее продление было до 1 июля.