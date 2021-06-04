В Луганской области 23 новых случая COVID-19 и четверо умерших

За 22 июня в Луганской области лабораторно подтверждено 23 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли четыре человека.

Всего с начала пандемии выявлено 26517 заболевших COVID-19. От осложнений умерли 936 человек.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировали 835 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 70 летальных случаев, госпитализировали 419 человек, выздоровели 2292 человека.

По информации Министерства здравоохранения, больше всего подтвержденных случаев выявлено в Киеве - 241, Львовской - 52, Донецкой - 51, Черкасской - 41 и Ровенской - 38 областях.