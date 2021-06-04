Умершего в оккупированном Луганске митрополита Митрофана похоронили в Киеве

В Киево-Печерской лавре вчера прошла панихида по митрополиту Луганскому и Алчевскому Митрофану, который умер 18 июня в Луганске.

21 июня 2021 года Митрополит РПЦ Онуфрий возглавил панихиду по умершему митрополиту Луганскому и Алчевскому Митрофану в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На похороны умершего в оккупированном российскими террористами Луганске приехали наместник Лавры Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, митрополиты, архиепископы, епископы и духовенство Украинской Православной Церкви.

Митрополит Луганский и Алчевский Митрофан (Юрчук) умер 18 июня 2021 года на 59 году жизни после перенесенной болезни сердца.

Церковный иерарх был постоянным членом Священного Синода УПЦ и председателем Отдела внешних церковных связей.

Накануне Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий направил письмо соболезнования Луганской епархии по поводу кончины ее архипастыря.