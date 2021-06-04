Минские соглашения или «троянский конь для Украины»?

Правозащитница Вера Ястребова (Восточная правозащитная группа) рассказала о видении так называемой «интеграции Донбасса» по версии РФ и о ловушках, которые Россия с 2015 года расставляет на оккупированных территориях — как в продвижении идеологии, так и в воспитании детей.

Сейчас в СМИ очень много обсуждений посвященных «Минским соглашениям» и вопросу урегулирования военного конфликта мирным путем. Я как руководитель «Восточной правозащитной группы» не строю иллюзий по этому поводу, мы каждый с нашей командой добываем информацию из оккупированной РФ частей Луганской и Донецкой областей, а также стараемся отслеживать все общественно-политические процессы в ОРДЛО.

Я предлагаю честно ответить на вопрос, стоит ли выполнять минские соглашения в том формате, в котором они есть. В конце публикации Я ОТВЕЧУ НА ЭТОТ ВОПРОС, после короткого анализа проблемы.

Минские соглашения были подписаны в 2015 году, тогда на временно оккупированной РФ территорией Луганской и Донецкой областей не выдавались паспорта РФ, школы и ВУЗы ОРДЛО не вели обучение по программе РФ, в ОРДЛО не были установлены памятники т. н. «командирам-ополченцам», а по факту террористам и т. д. За 7 лет гибридной войны РФ против Украины, оккупанты распространили идеологию «Русского мира» практически на все общественно-политические процессы в ОРДЛО.

Паспортизация

На сегодняшний день в ОРДЛО проходит тотальная паспортизация РФ граждан Украины проживающих в ОРДЛО. По состоянию на 1.06.2021 года паспорта РФ получили 649,2 тысячи человек, РФ поставила задачу НВФ «ЛНР» и «ДНР» до конца 2021 года выдать 1 млн. паспортов РФ. При выполнении «Минских соглашений» и реинтеграции временно-оккупированной территорий, РФ будет использовать, как инструмент влияния обладателей паспортов РФ, как своих граждан, которым нужна защита.

Малейшее заявление Украины о том, что полученные паспорта РФ жителями ОРДЛО являются фейковыми, будет расценено РФ, как агрессивные действия, что приведёт к новому конфликту.

Милитаризация детей

Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО ведут последовательную политику, направленную на милитаризацию детей в ОРДЛО. Цель одна — это воспитать идеологических врагов Украины, которые ненавидят украинцев и «поклоняются» ценностям «Русского мира» с оружием в руках. В ОРДЛО действует целая система милитаризации детей:

1. Т.н. патриотические клубы, где дети из ОРДЛО неформально проходят обучение в военной, идеологической и политической подготовке. К таким клубам относятся — ВПК «Воин», ВПК «Оплот», ВПК «Северный Ветер» и др., все эти клубы финансируются из бюджета РФ;

2. «Уроки мужества» — каждую неделю в школах ОРДЛО начиная с третьего класса, проходят уроки с участием представителей НВФ «ЛНР» и «ДНР» на которых они рассказывают подрастающему поколению, как они воевали против Украины.

Основная цель этих уроков — непрерывное демонстрирование подрастающему поколению в ОРДЛО, что Украина — это враг, и те дети, которые не ходят в «патриотические клубы», все равно будут подвержены идеологической пропаганде РФ на «Уроках мужества»;

3. Третий уровень милитаризации представляет собой полноценное учебное заведение для детей от 7 лет. К примеру, в Донецке есть «Кадетский корпус им. А. Захарченко». В этом учебном заведении детей с малых лет приучают к военному делу, а также обрабатывают идеологически в духе «Русского мира»;

Если проводить процесс Реинтеграции, каким образом работать с молодежью, которая подверглась идеологической обработке РФ и считает Украину, Украинце своими врагами?

Образование РФ в школах ОРДЛО

Начиная с 2018 года, все школы ОРДЛО перешли на стандарты образование РФ, а с 2019 года на программы РФ. Украинский язык в школах ОРДЛО запрещен. В школах ОРДЛО каждый день играет гимн НВФ «ЛНР» и «ДНР». РФ финансирует выпуск учебников по изучению истории НВФ «ЛНР» и «ДНР».

В этих учебниках, Украина представлена, как «агрессор и военный преступник» и молодежь ОРДЛО учиться по этим учебникам….

Политические партии и общественные движения НВФ «ЛНР» и «ДНР» в ОРДЛО

В ОРДЛО активно действуют десятки общественных движений направленных на усиление интеграционных процессов ОРДЛО с РФ. Действуют также и политические партии НВФ «ЛНР» и «ДНР», все они направлены на продвижение политики РФ. К примеру есть коммунистические партии НВФ «ЛНР» и «ДНР», которые продвигают радикально левую политическую повестку и имеют плотные связи с коммунистическими партиями других стран.

В Украине коммунистическая партия запрещена, как и идеология в целом, допустим, что завтра Украина начнет процесс реинтеграции согласно «Минским соглашениям», но согласно Украинскому законодательству коммунистические партии НВФ «ЛНР» и «ДНР» будут запрещены, что повлечет к новому политическому конфликту, который может перерасти в военный.

Как и обещала, отвечаю на вопрос, стоит ли Украине выполнять «Минские соглашения» 2015 года? Мой ответ — НЕТ. Реинтеграции временно-оккупированных РФ территорий Луганской и Донецкой областей неминуемо приведет к возобновлению военного конфликта. РФ намерено проводит интеграционные процессы жителей ОРДЛО в РФ, затем она захочет втолкнуть территории ОРДЛО со всей идеологией «Русского мира» и «отравленными» ею людьми в Украину, чтобы в будущем провоцировать более масштабные конфликта направленные на уничтожение Украины, как государства.

P. S. Коллектив «Восточная правозащитная группа» подготовила отчет о рисках выполнения «Минских соглашений», отчет будет доступен в июле 2021 года.