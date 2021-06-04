Лаборатории были на выходных: В Луганской области подтверждено три новых случая COVID-19

В Луганской области за 21 июня подтверждено всего 3 новых случая COVID-19. Днем ранее выявили всего 5 случаев.

Новые случаи заболевания выявлены в городах: Лисичанск - 1, Северодонецк - 1, Кременная - 1 человек.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 подтвержден у 26 494 заболевших. Выздоровели - 25 151 человек, лечатся - 411 (92 - стационарно, 319 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 7,9 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии в Луганской области от осложнений коронавируса умерли 932 человека.