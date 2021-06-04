В Луганск идет аномальная жара

В Луганске и Луганской области ожидается аномальное повышение температуры. До конца недели (как минимум) ожидается температура до +37 градусов.

Жара, накрывшая Луганскую область продолжает усиливаться.

По прогнозам синоптиков в течении двух недель возможно незначительное снижение температуры в отдельные дни - до 29 градусов тепла, но потом жара вернется и столбик термометра покажет 33-35 градусов тепла.

В связи с этим в Луганской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.







