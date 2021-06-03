В Луганской области местные бюджеты получил более 183 миллионов гривень единого налога

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, в январе-мае 2021 года от упрощенцев Луганской области в местные бюджеты поступило 183,2 млн гривень.

Основная часть поступлений единого налога, а это 113,1 млн гривень, уплаченная физическими лицами - предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения.

Юридические лица - плательщики единого налога III группы перечислили в местные бюджеты 15,3 млн гривень, сельскохозяйственные товаропроизводители - 54,8 млн гривенью

По сравнению с показателями января-мая прошлого года поступления единого налога увеличились на 20,1 млн гривень или на 12,3 процента.

Всего за январь-май текущего года в местные бюджеты области поступило 1,623 млрд гривень налогов, сборов, других платежей.



