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В Луганской области местные бюджеты получил более 183 миллионов гривень единого налога

Сегодня, 11:34 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, в январе-мае 2021 года от упрощенцев Луганской области в местные бюджеты поступило 183,2 млн гривень.

Основная часть поступлений единого налога, а это 113,1 млн гривень, уплаченная физическими лицами - предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения.

Юридические лица - плательщики единого налога III группы перечислили в местные бюджеты 15,3 млн гривень, сельскохозяйственные товаропроизводители - 54,8 млн гривенью

По сравнению с показателями января-мая прошлого года поступления единого налога увеличились на 20,1 млн гривень или на 12,3 процента.

Всего за январь-май текущего года в местные бюджеты области поступило 1,623  млрд гривень налогов, сборов, других платежей.


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