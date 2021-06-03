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В Луганской и Донецкой областях российские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 09:41 citynews.net.ua | Напечатать

21 июня в Луганской и Донецкой областях российские боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня. По предварительным данным от украинских волонтеров, в Донецкой области уничтожены четверо российских боевиков, еще пятеро - ранены.

В Луганской области боевики обстреляли поселок Золотое-4 из крупнокалиберных пулеметов. Сегодня утром российские оккупанты  вновь открывали огонь в направлении украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов.

В Донецкой области российские террористы обстреляли Красногоровку из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Гнутово велся обстрел из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Луганского российские оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У населенного пункта Пески российско-оккупационные войска дважды обстреляли наши позиции с станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник 4 раза вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Майорска российские оккупанты осуществляли обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенных пунктов Железное и Луганское российские подразделения осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.


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