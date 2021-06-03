За воскресенье в Луганской области выявили всего 5 больных COVID-19

За 20 июня в Луганской области выявлено всего 5 новых случаев COVID-19. Такое количество связано с тем, что в выходные дни в Луганской области лаборатории практически не проводят тестирование.

География выявленных заболеваний:

Лисичанск - 1, Северодонецк - 2, Кременная - 2.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 491 заболевших.

Выздоровели - 25 151 человек (151 за последние сутки), лечатся - 408 (94 - стационарно, 314 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 8,2 (при пороговом 60).

Всего с начала пандемии на В Луганской области от осложнений коронавируса умерли 932 человека.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине за прошедшие сутки выявлено 323 новых случая COVID-19; умерли - 16 человек; осуществлено 14098 тестирований; выздоровели 677 человек.