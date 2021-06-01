Российские боевики ранили мирного жителя в Авдеевке во время обстрела 

За 19 июня в Луганской и Донецкой областях российские боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. В Авдеевке ранен мирный житель.

В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе поселка Жовте зафиксирован пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов противника типа «Орлан-10».

В Донецкой области боевики вели обстрел поселка Луганское из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Во время российского обстрела из крупнокалиберных пулеметов был ранен местный житель 1989 года рождения. Украинские военнослужащие оказали пострадавшему необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

Поселок Водяное, что на Приазовье, боевики обстреливали из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

У населенного пункта Зайцево зафиксирован пролет российского беспилотника типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.