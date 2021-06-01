В ЕС согласовали санкции в отношении Беларуси за посадку самолета Ryanair для похищения Протасевича

За государственный терроризм в деле о посадке самолета Ryanair, Беларусь заплатит санкциями на удобрения, бензин и операции с банками.

В Европейском союзе согласовали секторальные санкции против Беларуси, где сейчас де-факто правит режим самопровзглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

«Есть договоренность о секторальных санкциях ЕС в отношении Беларуси и трех областей: калий, банковское дело и нефть. Совет ЕС по иностранным делам даст на это политическое зеленый свет в понедельник, решение будет доработано в последующие дни», — написал он.

Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 21 июня и сразу вступит в силу.