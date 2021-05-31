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Кабмин отправил в Верховную раду на ратификацию договор между Украиной и Францией о реконструкции Попаснянского водоканала

Сегодня, 14:45 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения «О представлении на ратификацию Верховной Радой Украины Рамочного договора между Правительством Украины и Правительством Французской Республики о поддержке финансирования проекту по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области».

Соответствующее решение утвердили на заседании правительства в пятницу, 18 июня 2021 года.

Речь идет о привлечении от правительства Франции кредитных средств в размере 70 млн евро для восстановления и модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в Попаснянском районе Луганской области, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

«Переговоры Минреинтеграции с Посольством Франции в Украине по привлечению финансирования от правительства Франции были начаты в сентябре и благодаря активной позиции посла Франции в Украине Этьена де Понсена, работе Луганской ОГА-ВЦА, команде Минреинтеграции, мы уже в мае подписали межправительственное соглашение. Финальным шагом станет ратификация этого соглашения Верховной радой. После завершения реконструкции «Попаснянский районного водоканала» более 1 млн человек получат качественную питьевую воду», - отметил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Вячеслав Шаповалов.

Согласно условиям договора кредит в 70 млн евро предоставляется на срок в 40 лет, включая льготный период 15 лет, процентная ставка составляет 0,0092% годовых.

Срок реализации проекта - 2022-2026 годы.

В результате будет обеспечено бесперебойное снабжение качественной питьевой воды для населения и предприятий на подконтрольной Правительству территории Украины городов Попасная, Горское, Золотое, Станица Луганская, пгт Нижнее, Тошковка, Врубовка, Малорязанцево, Волчеяровка, Новотошковское, поселков Расцвет, Лоскутовка, Подлесное,Устиновка, Верхняя Ольховая, Нижняя Ольховая и сел Плотина, Нижнетеплое, Артема, Боброво, Золотаревка.

Вместе с тем Попаснянский водоканал поставляет питьевую воду и на оккупированные российскими террористами территории.

Города Первомайск, Ирмино, Голубовка, Кадиевка, Брянка и прилегающие к ним села более чем на 50% зависят от поставок воды с подконтрольных Украине предприятий, в том числе и Попаснянского водоканала.


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