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В Луганской области на металлолом разворовывают железную дорогу

Сегодня, 13:08 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области украли 92 метра железнодорожных рельсов, металлических подкладок, болтов, металлических клиньев и стыковых болтов с перегона пути Лоскутовка - Лисичанск.

Полицейским удалось оперативно раскрыть это преступление, совершенное четырьмя местными жителями из Лисичанска и Волчеяровки.

Как сообщили в пресс-службе полиции, аналогичное преступление было совершено в Попаснянском районе, где полицейские во время патрулирования автомобильных дорога в районе Золотое-Камышеваха  обнаружили ранее судимого 60-летнего мужчину, который на тачке перевозил подложки и железнодорожные костыли, которые он похитил с железнодорожных путей  на перегоне Венгеровка - Светланово.


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