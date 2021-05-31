В Луганской области на металлолом разворовывают железную дорогу

В Луганской области украли 92 метра железнодорожных рельсов, металлических подкладок, болтов, металлических клиньев и стыковых болтов с перегона пути Лоскутовка - Лисичанск.

Полицейским удалось оперативно раскрыть это преступление, совершенное четырьмя местными жителями из Лисичанска и Волчеяровки.

Как сообщили в пресс-службе полиции, аналогичное преступление было совершено в Попаснянском районе, где полицейские во время патрулирования автомобильных дорога в районе Золотое-Камышеваха обнаружили ранее судимого 60-летнего мужчину, который на тачке перевозил подложки и железнодорожные костыли, которые он похитил с железнодорожных путей на перегоне Венгеровка - Светланово.