В оккупированном Луганске взорвался газопровод

В ночь на 18 июня в оккупированном Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием на газопроводе.

Взрыв произошел ночью в районе парка 1-го мая на газопроводе среднего давления диаметром 425 мм, в результате чего образовалось сильное возгорание.

Из-за аварии от газоснабжения отключили 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.

Пламя удалось погасить только к утру, тогда же начались ремонтные работы. Восстановить подачу газа планируют после завершения работ на объекте.

Сейчас на месте аварии работают так называемые «экперты», устанавливающие причины взрыва.