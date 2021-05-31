Российские боевики обстреляли Донецкую область из артиллерии и тяжелых минометов

Российские боевики обстреляли Донецкую область из артиллерии и тяжелых минометовСегодня, 09:51
17 июня в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
В Луганской области российские боевики дважды обстреливали поселок Золотое из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Сегодня утром боевики повторили обстрел из противотанковых гранатометов.
В районе поселка Новотошковское российские снайперы обстреливали украинских военных под прикрытием стрелкового оружия.
В Донецкой области боевики дважды обстреливали Пески из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Луганского российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Водяного, что на Приазовье, враг трижды обстреливал позиции ВСУ из артиллерийских установок 122-го калибра, минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.
В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.