ЧЕ-2020: Украина обыграла Македонию со счетом 2-1

Сегодня сборная Украины по футболу обыграла команду Северной Македонии со счетом 2:1 в рамках Чемпионата Европы по футболу Евро-2020.

Первый гол в матче, проходившим на Национальном стадионе в Бухаресте, украинская команда забила уже на 29 минуте игры — Андрей Ярмоленко переправил мяч в ворота после паса пяткой от Караваева — тот сделал передачу после навеса с углового (1:0).

Через 5 минут Ярмоленко отдал голевой пас Роману Яремчуку и то, после выхода один на один с вратарем Северной Македонии Столе Димитриевски точно пробил в ближний угол ворот.

При счете 2:0 сборная Македонии почти реализовала возможность отыграться: Горан Пандев забил мяч в ворота Георгия Бущана, однако аргентинская бригада арбитров не засчитала взятие ворот.

В начале второго тайма Украина и Северная Македонии обменялись опасными моментами на 47-й и 51-й минутах, но безрезультатно.

Македонцы отыграли один мяч на 57-й минуте: после удара Александара Трайковски в «девятку» Бущан перевел мяч в перекладину, после чего Караваев сфолил на Пандеве — судья назначил пенальти.

При этом вратарь сборной Украины смог отразить удар, но Эзджан Алиоски на добивании закатил мяч в ворота нашей команды.

Минимально ведя в матче со счетом 2-1, сборная Украины на 81-й минуте заработала штрафной у ворот Северной Македонии, удар наносил Малиновский: он пробил с острого угла — но сработала стенка. Через 3 минуты арбитр пересмотрел момент удара в повторе. Оказалось, что один из македонцев сыграл рукой — пенальти.

Реализовывать его подошел также Малиновский, однако не смог пробить вратаря противника.

Итог матча - 2-1 в пользу украинской сборной под руководством Андрея Шевченко.