В Луганской области объявлено штормовое предупреждение на 18 июня

В пятницу, 18 июня, в южных и восточных областях Украины прогнозируют грозы, в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

В частности, ухудшение погоды прогнозируют в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму.

В субботу и воскресенье температура воздуха в Северодонецке превысит 30 градусов тепла. Также ожидается усиление ветра до 12-15 метров в секунду.

I степень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.