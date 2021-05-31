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Послы стран G7 призвали провести выборы в прифронтовых районах Луганской и Донецкой областей

Вчера, 14:57 citynews.net.ua | Напечатать

Местные выборы в отдельных территориальных громадах Луганской и ДОнецкой областей необходимо провести как можно скорее. Также Украине нужно продолжить изменения Избирательного кодекса.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице британского председательства в группе послов G7 за реформы.
Послы «Большой семерки» провели встречу с представителями ЦИК и гражданской сети ОПОРА, на которой подчеркнули необходимость дальнейших изменений в Избирательный кодекс для обеспечения честных и надежных результатов выборов.

Кроме того, послы G7 призвали провести местные выборы в 18 громадах Луганской и ДОнецкой областей, а также усилить регулирование финансирования в политике.

Местные выборы в Украине прошли в октябре 2020 года. 

8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 в 10 территориальных громадах Донецкой области и 8 громадах Луганской области.

Местные выборы, в частности, не проводились в фактическом областном центре Луганской области Северодонецке, а также в других достаточно крупных громадах двух регионов — Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецкое, Станица Луганская, Попасная, Счастье и т. д.).

Шестой апелляционный административный суд 11 мая 2021 отменил Постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей, которое было принято на основании решений военно-гражданских администраций.

При этом ничего не мешало жителям этих районов голосовать на выборах Президента Украины в 2019 году и на досрочных выборах в Верховную Раду.

После решения суда о незаконной отмене выборов, ЦИК предлагает Верховной Раде законодательно запретить проводить их в прифронтовых районах. 

ЦИК обратилась в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства относительно законодательного урегулирования порядка решения вопроса невозможности проведения местных выборов в случае установления невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов на отдельных территориях, а также по определению критериев для принятия такого решения.



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