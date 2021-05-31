В Луганской области за сутки 21 новый случай COVID-19. Один человек умер

За 16 июня в Луганской области лабораторно подтвержден 21 новый случай COVID-19. От осложнений умер один человек.

География выявленных заболеваний:

Рубежное - 6, Северодонецк - 4, Кременная - 1, Марковка - 1, Новоайдар - 4, Станица Луганская - 1, Старобельск - 2, Троицк - 2.

За все время исследований в Луганской области коронавирусом заболели 26 458 человек. Выздоровели - 25025 (62 за последние сутки), лечатся - 503 (106 - стационарно, 397 - амбулаторно). Умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 930 человек.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 9,8 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 81-летняя женщина из Северодонецка.

В Украине за прошедшие сутки выявили 1 188 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 601 человека, умерли 55 больных, выздоровели 4 682 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Киеве - 251, Харьковской - 96, Днепропетровской - 78, Киевской - 60 и Запорожской - 58 областях.



